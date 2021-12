Земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес в 8:18 ч. местно време в района на словенско-хърватската граница, съобщава агенция Хина.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.7 in Slovenia 41 min ago pic.twitter.com/6Rz9VMwSMI