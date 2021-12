Рапърът Кание Уест, който официално смени името си с Йе, си купи нова къща точно срещу тази на бившата си съпруга Ким Кардашиян. Продуцентът и изпълнител извади 4,5 млн. долара за новия си дом, като най-важното качество на новата къща е това, че е срещу Кардашиян, пише БГНЕС.

Kanye West has purchased a $4.5 million house across the street from Kim Kardashian 🤔 pic.twitter.com/UX8dlncYc3