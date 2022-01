Рокендрол иконата Тина Търнър и съпругът ѝ закупиха имение за 70 млн. швейцарски франка (76 млн. долара) с 10 сгради, езеро, поток, плувен басейн и пристан за лодки на Цюрихското езеро.

Съпругът на 82-годишната звезда, Ервин Бах, е цитиран от швейцарския ежедневник „Handelszeitung“, че двойката е придобила вековния имот с площ от 24 000 кв. м в село Щаефа през септември.

Бах заяви, че покупката е била логична стъпка, защото и двамата вече имат швейцарско гражданство и "се чувстват много добре в Швейцария". Той добави: "поради пандемията и нейните последици ние - както и много други швейцарци - за съжаление се въздържаме от пътуване".

Наскоро Търнър продаде правата върху музикалния си каталог на издателство BMG в сделка, чиято стойност се оценява на над 50 млн. долара. Тя се присъединява към нарастващия списък на изпълнителите, които печелят от подобна сделка в една индустрия, в която сега доминират приходите от стрийминг. Сделката включва дела на Търнър и на нейния издател от музиката и записите ѝ. Те също така ще имат постоянни права върху нейното име за мърчандайзинг и спонсорски сделки.

В швейцарските новини се казва, че те ще бъдат близки съседи на швейцарската тенис суперзвезда Роджър Федерер, за когото се съобщава, че също е разглеждал имота, преди да се спре на друг, разположен по-на изток покрай езерото.

Търнър, известна с хитове като "Proud Mary" и "What's Love Got To Do With It" и нейните динамични изпълнения на сцената, се омъжи за германския музикален мениджър Бах през 2013 г. след дълга връзка. Родена като Анна Мей Бълок на 26 ноември 1939 г. в Браунсвил, Тенеси, тя живее с него в Швейцария от 1994 г. насам.

Търнър и Бах от години наемат къща в град Кюснахт, близо до Цюрих.