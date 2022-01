Училищата в Албания затварят врати от понеделник до сряда идната седмица поради извънредно ниските температури в страната. Мотив за ваканцията е опазване на здравето на децата, обявиха властите в Албания.

Спирането на снеговалежите в югоизточната част беше последвано от значително понижение на температурите, които варират от -10 до -13 градуса по Целзий. В страната бе отбелязана и рекордно ниска температура от -17 градуса.

Министър-председателят Еди Рама информира в социалните мрежи, че работата по почистването на заснежените райони продължава с пълна сила. Ден по-рано министърът на инфраструктурата и енергетиката Белинда Балуку декларира, че властите са взели всички мерки. Тя призова за предпазливост на пътя, но и за пестене на електроенергията.



Всички национални оси, които свързват Корча с други райони от региона, са проходими. Движението към туристическите дестинации Дарда и Воскопоя е нормално и няма нужда от вериги. Дебелината на снежната покривка в градските райони е до 10 см, а на надморска височина от 1000 метра до 40 сантиметра.

Albania braces for more cold weather, Peleshi: Agency of Civil Protection is on alert- https://t.co/uxClfFehEr pic.twitter.com/sae3LBg68X

Блокирани от сняг са селата от община Виткук в Корча и там службите работят за отварянето на пътя за Панарит и Щиле, информират властите.

И друг рекорд отбеляза Албания през седмицата - на 2800 новозаразени с коронавирус за ден.

Due to the cold weather that is expected to affect Albania, the Minister of Education, Evis Kushi, announced on Thursday the decision to close the schools next week from Monday to Wednesday.https://t.co/z00GvF4wEd