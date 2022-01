Температурата на въздуха е паднала до 33 градуса под нулата в Източна Турция тази нощ, съобщава държавната телевизия ТРТ Хабер. Най-ниската температура е измерена в източния окръг Агръ.

Голяма част от Турция е в плен на снега. Метеорологичната служба обяви жълт и оранжев код в 49 града на страната във връзка с очакваните днес снеговалежи.

Привечер се очаква сняг да завали и в Истанбул, където валежите ще продължат до сряда. Температурата на въздуха ще падне още повече, прогнозират метеоролозите.

#snow 🌨 in turkey 🦃 very nice and very cold.... pic.twitter.com/PFpWaFec2j — Ķhåň The pätHăn.. (@jabirkhanjabir3) January 18, 2022

Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу призова гражданите да не излизат навън с личните си автомобили и да бъдат предпазливи, информира електронното издание на в. "Хюриет".

Студ, сняг и силен вятър се очаква да властват и в Гърция от днес до сряда, съобщи гръцкият "Катимерини".

Училищата във ваканция заради рекорден студ в Албания (СНИМКИ)

Нахлуващият към страната студен фронт ще донесе ниски температури, обилни снеговалежи и виелица. Максималните температури няма да превишават три градуса над нулата. Особено силно зимното време ще бъде почувствано в централните и северни части на страната.

Good afternoon everyone,



People are Stranded in a Severe Snowstorm in, Van City Turkey on the Van - Tatvan Highway, snow is still falling with gale force winds are not helping with the bitterly cold temperatures.



Kind regards

KWT Dave pic.twitter.com/tf6g5BZZEz — Kernow Weather Team (@KWTWeather) January 19, 2022

Сняг в следващите дни се очаква да падне и в Егейска Гърция и Източен Пелопонес, на Крит и Додеканезите.

SAHARA SEES RARE SNOW; 1000s STRANDED IN TURKEY; RECORD COLD IN MIDDLE EAST; RECORD SNOW TO CONTINUE IN US; + HUNGA TONGA ERUPTION REVISED UP TO 128,000FT…



...such a stratospheric injection of particulates is expected to cool the planet by around 0.3C.https://t.co/KLVG6aTqDY — Electroverse (@Electroversenet) January 20, 2022