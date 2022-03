Проукраински протестиращи окупираха днес имота за 50 млн. паунда в Белгрейв на руския олигарх Олег Дерипаска, дни след като на петролния магнат-милиардер бяха наложени унищожителни санкции.

Активистите нахлуха на площад "Белгрейв" 5 малко след полунощ, след което развяха украински знамена и транспарант с надписи: "Имотът е освободен" и "Путин, върви на м.. си", съобщи „Дейли Мейл”.

Имението принадлежи на семейството на Олег Дерипаска - един от седемте олигарси, които миналата седмица бяха санкционирани от правителството на Обединеното кралство за "кръв по ръцете".

Къщата на площад „Белгрейв” 5 се смята за най-скъпата терасовидна къща в Лондон и преди това е принадлежала на обществения хроникьор сър Хенри "Чипс" Чанън, депутат от парламента.

През 2008 г. съдебно дело разкрива, че в имението постоянно е имало голям екип от домашни помощници и охранители, въпреки че Дерипаска е пребивавал в него само няколко дни в годината.

Говорител на лондонската полиция заяви, че полицията е била повикана малко след 01:00 ч. в понеделник, 14 март, в жилищен имот на площад „Белгрейв”.

"Служителите на място установиха, че няколко души са влезли вътре и са закачили плакати на прозорците на горния етаж. Служителите остават на мястото.

Олег Дерипаска има дълбоки връзки с британския истаблишмънт и някога е приемал Питър Манделсън и Джордж Озбърн на яхтата си в Корфу.

В резултат на санкциите, обявени в четвъртък, активите му бяха замразени и получи забрана за всякакви транзакции с физически и юридически лица от Обединеното кралство.

Магнатът твърди, че няма "нито един факт" в подкрепа на мерките и предполага, че може да ги оспори в съда.

