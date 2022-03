Поддръжници на йеменското бунтовническо движение "Ансар Аллах" (от племето хути) атакуваха с крилати ракети и дронове съоръженията на петролната компания Saudi Aramco в Рияд и саудитския град Янбу. Това съобщи в неделя официалният представител на паравоенните формирования на „Ансар Аллах” Яхя Сария, цитиран от телевизия Al Mayadeen.

Представителят на Ansar Allah не съобщи за ефективността на атаките на хусите на територията на кралството. Той добави, че мащабната операция „Ансар Аллах“ е отговор на „продължаващата агресия и обсада от Саудитска Арабия“. Саря също така посочи, че движението „създало специална целева банка, включваща жизненоважни обекти (на територията на кралството), които могат да бъдат атакувани във всеки един момент“.

Лидерите на Саудитска Арабия и ОАЕ отказват преговори с Байдън

По-рано арабската коалиция, водена от Саудитска Арабия, обяви унищожаването на четири минирани дрона, пуснати от бунтовниците в неделя вечерта. Според алианса атаката е била насочена срещу една от най-големите инсталации за обезсоляване в света в Аш Шукик на брега на Червено море и съоръжение на Saudi Aramco в град Джизан. Коалицията също не информира за евентуалните щети, нанесени от атаката. Според телевизионния канал Al Arabiya, позовавайки се на изпълнителния директор на Saudi Aramco, нощната атака на хусите срещу съоръженията на компанията "не е засегнала производството и доставката на петрол".

And some more video of the attacks of the gas / petrol station in #KhamisMushait #SaudiArabia #KSA https://t.co/6YXcHdjbO0

В Йемен въоръженият конфликт между правителствените сили и въоръжените групи на хусите тече от август 2014 година. Той навлезе в най-активната си фаза с нахлуването в страната през март 2015 г. на арабската коалиция, водена от Саудитска Арабия.

Some photos just appearing now of the gas / petrol station in #KhamisMushait #KSA #SaudiArabia after the #Drone #UAV attack via the #Yemen based #Houhtishttps://t.co/7R2wVYySnM