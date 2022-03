Холивуд ще почете "своите момчета" - рокаджиите "Ред хот чили пепърс", със звезда на Алеята на славата, съобщи "Варайъти", предаде БТА.

Звездата на изпълнителите на хита "Californication" ще бъде 2717-ата на прочутата алея в Холивуд. На церемонията по откриването й ще присъстват Джордж Клинтън, който продуцира албума на групата от 1985 г. "Freaky Styley", Уди Харелсън, Боб Форест, Никол Михалка.

"Нашите родни момчета от Холивуд най-накрая идват да получат своята звезда на холивудската Алея на славата. Чакахме ги да се откъснат от натоварените си графици, за да присъстват на церемонията, и сме развълнувани да ги приветстваме в семейството на нашата Алея на славата", каза продуцентката на церемониите Ана Мартинес.

