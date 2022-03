Земетресение с магнитуд 5,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в Тихия океан близо до префектура Фукушима, съобщи главната метеорологична служба на Япония.

Епиентърът е бил на дълбочина 50 километра и не се съобщава за опасност от цунами.

🔔#Earthquake (#地震) M5.2 occurred 77 km SE of #Sendai-shi (#Japan) 10 min ago (local time 12:08:18). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/tEujiCCYTu

🖥https://t.co/AuJ8XCiCp8 pic.twitter.com/QOzxRbOKrL