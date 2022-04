Четирима души загинаха при стрелба в детска градина в Уляновска област в Русия, съобщиха регионалните власти, цитирани от БГНЕС. Сред загиналите има и две деца.

Въоръжен мъж влязъл в градината и открил огън, съобщава източник от правоохранителните органи за ТАСС. Застрелял възпитателка и две деца, след което се самоубил.

An armed man opened fire at a kindergarten in Russia's Ulyanovsk region, killing at least three people, Russian media reported.https://t.co/VAYCwgj2WJ