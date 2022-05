Неизвестни лица заляха с червена боя табелата на полското посолство в Москва, предаде ТАСС. Сътрудници на дипломатическото представителство са започнали да почистват боята и отказаха да коментират случая.

The Polish Embassy in Moscow has been doused in red paint, in a presumed act of retaliation for the dousing of the Russian Ambassador to Poland. pic.twitter.com/MIGhBqoPK8