Българският боксьор в полутежка категория - Тервел Пулев, изигра много силен мач, но в крайна сметка не успя да спечели срещу руснака Сергей Ковальов. Сблъсъкът с руския боксьор беше главен на галавечерта в Калифорния и започна след битката на Кобрата, пише gong.bg .

We go from Kubrat to Tervel. Can Tervel spoil the cruiserweight debut of Kovalev?#TrillerVerz5 pic.twitter.com/LEA231tpJq — FITE (@FiteTV) May 15, 2022

ПЪРВИ РУНД:

Ковальов започна по-активно двубоя, а Тервел Пулев пробва дясно кроше. Продължиха размени на леви прави удари. Пулев успя да вкара два успешни десни прави удари. Ковальов обаче отвърна с дясно кроше. В края на рунда руснакът вкара два десни удари в тялото на Тервел.

After a 2 1/2 year layoff, Kovalev is back in a new division! #TrillerVerz5 pic.twitter.com/eNfUnZMc7B — FITE (@FiteTV) May 15, 2022

ВТОРИ РУНД:

И двамата продължиха с размяната на удари. Последва по-активна игра на Тервел, който първо вкара дясно, а малко след това и ново точно ляво кроше. Ковальов отговори с десен прав. Размяната на удари продължи. Пулев опит ляв прав, но Кавальов вкара тежко дясно кроше. В края на рунда Тервел вкара ляво кроше, но руснакът контраатакува и получи удар.

ТРЕТИ РУНД:

Българинът стартира с добър ляв прав. Руснакът обаче вкара ляво и дясно кроше в главата на Тервел. Нов ляв прав на Ковальов, който обаче показваше и признаци на умора. В крайна сметка първите три рунда са дадени в полза на Ковальов с 10:9.

ЧЕТВЪРТИ РУНД:

Тервел започна да се движи по-добре с краката, а размяната на удари между двамата продължи. Ковальов вкара удар в тялото на българина. Тервел отговори с дясно кроше. Към края на рунда руснакът, който беше по-активен, вкара дясно право кроше.

ПЕТИ РУНД:

Българинът стартира активно петия рунд и вкара ляв прав. Последва нова мощна атака на Пулев с десен ъперкът и ляв прав. Ковальов опита да отговори с атаки в тялото на Тервел. Двамата продължиха с размяната на удари, а българинът нанесе точно кроше. В края и двамата успяха да се отчетат с по едно вкарано ляво кроше.

Buddy McGirt gives instruction to Kovalev in between rounds. #TrillerVerz5 pic.twitter.com/BuMl7NoCkk — FITE (@FiteTV) May 15, 2022

ШЕСТИ РУНД:

Руснакът продължаваше да е по-настоятелен и като че ли имаше леко предимство. Пулев обаче контраатакуваше успешно. Комбинация от десен и ляв прав за Тервел се оказа успешна. Срещата беше прекъсната за малко след това, тъй като кецовете на Ковальов се развързаха и съдията нареди на екипа му да ги вържат. В края на рунда Тервел вкара точен десен удар в тялото на съперника си.

We are headed to ROUND 6! How do you have it scored? #TrillerVerz5 pic.twitter.com/2wicNwx6gn — FITE (@FiteTV) May 15, 2022

СЕДМИ РУНД:

И двамата опоненти се хвърлиха в здрава размяна на удари. Тервел вкара ляв прав, последван малко след това и от ляво кроше. В тези секунди по-активният боксьор беше българинът. Точно преди да удари гонгът Пулев се отчете с точен ъперкът.

ОСМИ РУНД:

Българинът тръгна в атаки и вкара ляв прав в главата на руснака. Ковальов отговори с ляв прав в главата на Пулев, който обаче пък контратакува с ляв ъперкът. Последва и ляво кроше на Тервел, което обаче не успя да намери главата на Ковальов. В края точни дясно и ляво кроше разклатиха руснака.

ДЕВЕТИ РУНД:

Силно начало на предпоследния рунд за Пулев, след като пласира дясно кроше в целта. Той бе последван и точен ляв прав на българина. Руснакът обаче отвърна с ляво кроше в целта. Тервел вкара дясно кроше, а в края размяната на тежки удари продължи.

ДЕСЕТИ РУНД:

В началото на последния рунд и двамата съперници търсеха атаки от дистанция без излишни рискове. Тервел първи атакува по-сериозно и вкара точен ляв прав. Последва сблъсък ляво срещу дясно кроше между двамата. Ковальов пласира силна комбинация, а в края Пулев удари точно Ковальов. Така победителят трябваше да бъде определен от съдийското решение.

Тервел не се беше качвал на ринга над година. Последната среща за бронзовия медалист от Олимпиадата в Лондон през 2012 година беше срещу намибиеца Викапита Мероро. Българинът стопира своя съперник в 9-ия от общо 10 рунда на галата в Дар-Ес-Салаам, Танзания, провела се миналия януари.

Руснакът, който е едва 3 месеца по-млад от българина, не се е качвал на ринга дори по-отдавна. Последният двубой на Ковальов беше на 2 ноември 2019 година, когато загуби с нокаут от Канело Алварес. В двубоя с мексиканската суперзвезда ветеранът загуби и пояса на WBO в лека-тежка категория.