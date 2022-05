Огромен пожар избухна край летището в Женева, съобщава вестник "Дейли мейл". Полетите от и до аерогарата са спрени.

На кадри в социалните мрежи се виждат гъсти облаци черен дим, които се издигат край оградата на летището.

Според източници на британската медия огънят е избухнал в сграда, която е била в строеж. Тя е трябвало да бъде нов център за прием на бежанци.

Летището в Женева е второто най-натоварено след това в Цюрих. Пистата му е разположена в непосредствена близост с границата с Франция.

Highlight this week at Geneva Airport; a Gulfstream IV of the Botswana Government. It was also one of the last aircraft landing before the airport was temporary closed due to a big fire next to the airport with lots of smoke over the runway and large explosions starting to occur pic.twitter.com/ojJqVKNuCc