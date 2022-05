Въоръжени лица убиха 10 души при нападение срещу хотел и два бара в град Селая в Централно Мексико, съобщиха служители по сигурността. Според секретариата по сигурността в Селая, в централния щат Гуанахуато, нападението късно в понеделник е отнело живота на седем жени и трима мъже, а двама души са били ранени.

Служителите открили труповете при пристигането си в квартал "Вайе Ермосо" след съобщения за стрелба, се казва в изявление на звеното. Свидетели твърдят, че жертвите са били застреляни, след което нападателите поляли с бензин, за да подпалят заведенията. По думите им телата, са били разпръснати сред пластмасови маси и столове, а едно е лежало на тротоара.

#BREAKING : At Least 11 People Are Dead, 5 Others Wounded In Hotel/Bars Attack In Celaya, Mexico. #BreakingNews pic.twitter.com/K8AuEvNA5U

Известна престъпна група от региона е оставила визитни картички, в които твърди, че е извършила клането. Гуанахуато, процъфтяващ индустриален регион, в който се намират рафинерия и голям нефтопровод, се превърна в един от най-насилническите щати в Мексико поради спора между картелите "Санта Роса де Лима" и "Ново поколение" в Халиско.

#NSTworld More than a dozen #gunmen opened fire in two bars and a hotel in the central Mexican city of #Celaya late on Monday, killing at least 11 people and wounding several more in an apparent #gangland #shooting, local media said.https://t.co/tulmDydL7D