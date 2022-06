Двама души и стрелецът загинаха в четвъртък вечер при стрелба пред църква в Еймс, в американския щат Айова, съобщиха властите, предаде Асошиейтед прес.

Three are dead after a shooting outside of Cornerstone Church in Ames. https://t.co/1tFh7cBrSH — KCCI News (@KCCINews) June 3, 2022

Тримата са починали на паркинга пред голяма църква в покрайнините на Еймс, съобщи шерифството в окръг Стори.

And yet another shooting. Three dead, including the shooter, outside a church in Ames, Iowa https://t.co/eeAM2B5vse — Amanda Terkel (@aterkel) June 3, 2022

Църквата се намира близо до междущатско шосе 35, на около 48 километра северно от столицата на щата Де Мойн.

Шерифството не даде подробности за стрелбата, но каза за телевизионния канал КССІ-ТV, че са били получени много телефонни обаждания малко преди 19 ч. и други пострадали няма.