Иран изглежда се подготвя за изстрелване на ракета в космоса, като на сателитни снимки се вижда как тече подготовка на стартова площадка в пустинята в момент, когато напрежението около ядрената програма на Техеран остава високо, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На сателитни снимки, публикувани от компанията "Максар текнолъджис", се вижда стартовата площадка на космодрума “Имам Хаменей” в иранската провинция Семнан. От площадката наскоро бяха направени няколко неуспешни опита за извеждане на сателит в орбита. На една от снимките се вижда как ракетата, която е на транспортьор, е подготвяна за издигане и прикрепяне към пусковата кула. На друго изображение се вижда вече готовата за изстрелване ракета.

Iran appeared to be readying for a space launch Tuesday as satellite images showed a rocket on a rural desert launch pad.



Iran did not acknowledge a forthcoming launch at the space port. https://t.co/jVKIWsimYj