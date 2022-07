Мигриращата пеперуда монарх вече е застрашен вид поради изменението на климата и унищожаването на местообитанията, заявиха природозащитници.

The monarch butterfly fluttered a step closer to extinction Thursday, as scientists put the iconic orange-and-black insect on the endangered list because of its fast dwindling numbers. https://t.co/DqvTbi3tLh