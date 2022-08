Трима мигранти загинаха при катастрофа в Австрия. Микробусът, в който са пътували хората, е шофиран от руски гражданин, съобщи Kurier. След инцидента водачът се е опитал да избяга, но е задържан от полицията.

Тежка катастрофа е станала тази сутрин на североизточната магистрала А6 близо до границата с Унгария.

По данни на Червения кръст загиналите са трима - двама мъже и една жена.

Седем души са били сериозно ранени, а други десет са получили леки или средни наранявания, съобщи Флориан Шодиц от Червения кръст на Долна Австрия.

„Пациентите са откарани в болници във Виена, Долна Австрия и Бургенланд“, казва служител на Червения кръст.

По предварителна информация каналджията е искал да мине през граничния пункт и е стигнал до граничния контрол. Вместо да спре, шофьорът настъпил газта и се опитал да избяга в посока Австрия. Изгубил контрол и микробусът се е преобърнал.

В автомобила е имало 20 души, включително деца.