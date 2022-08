Наближаващ горски пожар в Източна Испания накара машинист на влак да спре в полето и да се подготви да смени посоката, за да избегне пламъците. Пътници решили да слязат от вагоните, вместо да изчакат, и са пострадали, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Във вторник влакът преминавал през област Валенсия, когато машинистът решил да се върне обратно, заради горски пожар, който настъпвал откъм намиращия се малко пò на изток град Бехис.

Когато влакът спрял насред откритата местност, част от пътниците решили да слязат от него, като някои дори счупили прозорци, за да избягат, посочиха властите. По данни на испанската държавна осведомителна агенция ЕФЕ, са пострадали десет души.

Three seriously #injured after jumping from a #train halted by forest #fire



Some #passengers broke windows to escape the train, but ended up falling directly into the fire, according to #Spain’s railway infrastructure company @Adif_eshttps://t.co/us2eWCVSht — SUR in English (@SUR_English) August 17, 2022

Днес правителството на провинция Кастельон публикува в Twitter видео как пожарникари бягат, за да спасят живота си, подгонени от следващите ги плътно огромни пламъци на пожара в Бехис.

Този горски пожар е един от двата в Испания, които все още не са овладени. На юг от Валенсия, в района на Вал д'Ебо бушува по-голям пожар, станал причина от края на миналата седмица досега над 1500 души да бъдат евакуирани.

WATCH: At least 20 passengers who jumped from a train as it was being consumed by a forest fire near Castellón in northeastern Spain suffered burns, three of them seriously. #Spain #wildfire pic.twitter.com/lYkb5Le4eY — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 17, 2022

По данни на Европейската информационна система за горски пожари (European Forest Fire Information System, EFFIS), от началото на годината горски пожари в Испания са изпепелили общо 275 000 хектара. Това е повече от четири пъти в сравнение с отчитаните средно за страната 67 000 хектара от 2006 г. насам, когато започва да се води статистиката.

В съседна Португалия властите заявиха, че се надяват да овладеят горския пожар, който гори от 12 дни и унищожи големи площи борова гора в природния парк Сиера да Ещрела. Те обаче предупредиха, че прогнозираната от синоптиците нова гореща вълна в района може да утежни задачата.

Димът от пожара в Португалия във вторник стигна чак до испанската столица Мадрид, която се намира на около 400 км на изток, допълва Асошиейтед прес.