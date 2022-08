Горските пожари, които бушуват южно от Москва, се разрастват, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти. Жителите на руската столица се оплакваха днес от остра миризма на дим, отбелязва агенцията. Пожарите в Рязанска област, на около 200 километра югоизточно от столицата, започнаха в началото на месеца и пожарникарите не спират да се борят с огнената стихия.

Пожар на остров Корфу, евакуираха цяло селище

Russia: A wildfire has broke out in Rostov Oblast, Russia. This region has a population of 4.2M people. Fire season continues across the ocean as many Fire continue to burn in Northern Siberia as well. #russia #moscow #wildfire pic.twitter.com/YTglH06dwd

Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че е изпратил противопожарно оборудване и огнеборци, но усилията им не са достатъчни, за да се потушат пламъците. "Огънят се разраства", заяви той, цитиран от ТАСС, като обясни, че горят короните на дървета и че пожарите са достигнали труднопроходими райони.

Пътници на влак, спрял заради горски пожар, бяха ранени, докато го напускали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Московчани споделят, че усещат миризма в центъра на града, заяви изпълняващият длъжността областен управител на Рязанска област Павел Малков, определяйки ситуацията като напрегната. "За съжаление няма и не се очакват дъждове. Ветровете остават силни, а температурите – високи", допълни той.

Forest 🔥 in the Ryazan region, Ruzzia ❗ the evacuation of the settlement was announced

due to 🔥.

In Moscow, the burning in the air is felt because of these fires. pic.twitter.com/OxgdeOOYCS