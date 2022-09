Мисията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна днес в Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна, предадоха световните агенции, като се позоваха на свои журналисти на място. Екипът, оглавяван лично от генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси, дойде с голям конвой. На място има сериозно присъствие на руски войници, предаде Ройтерс.

⚡️Footage of the arrival of the IAEA mission at the Zaporizhzhia NPP. This information was also confirmed by "Energoatom". pic.twitter.com/NcxeTZm4cM