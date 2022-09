Жителите на столицата на Хаити Порт-о-Пренс се укриха по домовете си, докато по улиците на града се чуваше стрелба, бяха поставени блокади и горяха гуми. Масовите протести в Хаити стигнаха до насилие в отговор на кризата в карибската страна, предаде Ройтерс.

Scenes of insurrection in #Haiti against expensive living. The residence of a leader of a political party was looted and his car set on fire. The country has been paralyzed since yesterday following the announcement of a rise in fuel prices #inflation #Antireport pic.twitter.com/rx5vyhsBOd