Сръбският портал "Nova.rs" съобщи, че техен журналист е бил ранен от противниците на провеждането на "Европрайда 2022". Инцидентът се случи, след като опонентите се опитаха да пробият полицейския кордон пред сградата на парламента, откъдето трябва да тръгне шествието на "Европрайд 2022" и да стигне до парламента.

На булевард "Освобождение" противниците срещу провеждането на "Европрайда" влязоха в сблъсъци с полицията, която използва сълзотворен газ и димни бомби. Групи от противници се събираха от сутринта в центъра на столицата.

Сърбия забрани шествието EuroPride

По-рано в Белград имаше сблъсъци между опонентите и полицията и бяха задържани десетки хора, включително монахът Антоний, който удари с бутилка в корема оператора на H1. За нападението е подаден сигнал в полицията. "Европрайд 2022" беше забранен от сръбските власти, но днес беше постигнато споразумение за провеждането му.

Европейската асоциация на организаторите на прайда (EPOA) обяви в събота, че след няколко седмици интензивен международен натиск премиерката Ана Бърнабич е разрешила провеждането на "Европрайда 2022" в Сърбия. Тя обявила, че може да гарантира сигурността по улиците на Белград.

After several days of allowing - banning #EuroPride in #Belgrade 🇷🇸,

pro #Russian 🇷🇺extreme right groups, proxy of #Vucic are violently protesting against @belgradepride ! Is this what a candidate country for the #EU 🇪🇺 looks like? pic.twitter.com/tKnTR1pTxM