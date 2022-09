62-годишен мъж е загубил живота си в село, близо до испанския град Мурсия поради обилните дъждове, паднали в района. Само за последните 24 часа на места са отчетени над 119 литра на квадратен метър, което е довело до наводняването на улици, къщи, селскостопански постройки.

Мъжът е спал в дома си когато около 2 часа през нощта водата е нахлула в къщата му. Тялото е намерено на около 300 метра от нея. Отнесени са и десетки коли, наводнени са улици и къщи.

Кметът на Мурсия Хосе Антонио Серано съобщи, че общинските служби правят всичко възможно за да разчистят след силната буря и да възстановят нормалния ритъм на живот. Пожарникарите са спасили бедстващи хора от 15 наводнени къщи.

От наводнения са засегнати и съседните общини, но Мурсия е най-пострадала. Заради паднали дървета се е наложило да бъдат затворени няколко общински пътища.

От регионалното правителство казаха, че са поискали зоната да бъде обявена за катастрофална, за да се помогне възможно най-бързо на пострадалите да възстановят домовете си.

