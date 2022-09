Един полицай загина при експлозия на бомба в близост до полицейски участък в турската провинция Мерсин. При взрива са били ранени трима цивилни граждани и един полицейски служител.

4 души са арестувани в Исландия заради терористичен заговор

#BreakingNews There is news of armed and bomb attacks in #Turkey . An attack is organized on the police house in Mersin/Mezitli Tece. #mersin #türkiye #mezitli pic.twitter.com/yZrKTmyO1V

Властите квалифицират инцидента като терористичен акт, съобщи телевизия „А Хабер”. Те уточниха, че нападението е извършено от неидентифицирани нападатели в 11 вечерта местно време. Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват експлозия, последвана от изстрели.

„Вече е известно коя терористична организация стои зад това“, каза министърът на турското вътрешно министерство Сюлейман Сойлу, цитиран от Анадолската агенция.

Задържаха лидер на ИДИЛ в Турция

According to reports that have not yet been confirmed by the authorities, terrorists attacked the police housing with VBIED in Mersin, Turkey. pic.twitter.com/FfkY8hsOL6