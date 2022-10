Експлозията на Кримския мост, за която Русия засега не е посочила директен виновник, предизвика реакции от украински официални лица. Украйна не пое пряка отговорност, предаде Ройтерс.

Все още не е ясно дали експлозията е в следствие на умишлена атака или на инцидент, но щетите по толкова важна инфраструктура бяха нанесени в момент, когато Русия претърпя няколко поражения на бойното поле и те вероятно ще помрачат още повече посланията на Кремъл към широката руска общественост, че конфликтът върви по план, отбелязва агенцията. Освен това експлозията се случи ден, след като Путин навърши 70 години.

Ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Олексий Данилов публикува в социалните мрежи кадри на горящия мост заедно с видео, в което Мерилин Монро пее "Честит рожден ден, господин президент".

