Най-малко две експлозии днес пред най-големия затвор в МианмаР - Инсеин, отнеха живота на поне 8 души, а 18 са ранени, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Сред загиналите има трима служители на затвора, както и петима посетители на затворниците. Не стана ясно обаче каква е причината на взривовете. Мишена на атаката са били чакащите на опашка посетители, които са искали да предадат колети на близки хора, излежаващи присъдите си в това място за лишаване от свобода, според комюнике на информационната служба на военното правителство.

Ройтерс съобщава, че полицията бързо е извършила оглед на местопроизшествието. Тежко ранените са евакуирани, а по информация на Би Би Си-МианмаР, на хората с леки наранявания се оказва медицинска помощ в близки магазини.

Редица съдебни дела, насрочени за разглеждане в сградата на близък до местопроизшествието съд, бяха отложени заради взривовете.

Говорителят на военното правителство в Мианмар не отговори на телефонните обаждания, за да коментира ситуацията. Инсеин е ползващия се с най-лоша слава затвор в страната, в който хиляди политически затворници излежават присъдите си откакто хунтата пое властта миналата година.

