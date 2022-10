На 94-годишна възраст почина иранецът, известен като "най-мръсния човек в света", защото от десетилетия не е вземал душ, съобщи Франс прес като се позова на държавните медии в Иран.

Аму Хаджи, който не се е мил повече от половин век и е бил самотен, е починал в неделя в село Деджга в южната провинция Фарс, предаде информационна агенция IRNA.

Хаджи е избягвал да се къпе, тъй като се е страхувал "да не се разболее", цитира агенцията местен служител.

Но "за първи път преди няколко месеца селяните са го завели в банята, за да се измие", съобщава IRNA.

"Amou Haji, who did not wash for more than half a century and was single..." 🥲 https://t.co/913f57I8ME