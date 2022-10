Повече от 130 души са загинали при рухването на висящ мост в индийския щат Гуджарат. Трагедията е станала по време на отбелязването на местни хиндуистки празници. Мостът бил отворен за посетители само преди седмица след ремонт, който е продължил половин година.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!



To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.



This is Gujarat’s development 👇 pic.twitter.com/8IQi9LHwZR