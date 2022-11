Четиридесет и седем години след като излезе на сцената на стадион "Доджър" в Лос Анджелис в обсипана с пайети бейзболна униформа като звезда от световна величина, Елтън Джон се качи на същата сцена в неделната вечер, облечен в блестящ халат на "Доджърс" - облекло, по-подходящо за 75-годишен мъж на прага на пенсия, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес. Това предаде БТА.

Пищното шоу в Лос Анджелис отбеляза края на северноамериканския етап от прощалното турне на Джон "Farewell Yellow Brick Road".

На сцената на стадион "Доджър" - домакин на две от най-емблематичните му шоута през 1975 г., британската поп звезда изнесе един "много специален и вълнуващ" концерт, излъчван на живо.

The @Dodgers have been the most incredible and hospitable team and now have it topped it off by generously donating $1m to @ejaf. Thank you Mark Walter and my darling friend @BillieJeanKing for presenting this to me last night.



