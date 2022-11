Силни гръмотевични бури връхлетяха южната част на Съединените щати във вторник, съобщи Националната метеорологична служба, като предупреди за опасни торнада след тях.

"Силните гръмотевични бури създават опасност от силни торнада, много голяма градушка и силни пориви на вятъра в части от долната и средната част на долината на Мисисипи, в Средния Юг и в части от Югоизтока", се казва в изявлението.

"В сила са предупреждения за торнадо. Възможни са няколко мощни торнада", гласи съобщението.

Централната част на Мисисипи, североизточната част на Луизиана и югозападната част на Арканзас са под наблюдение за "особено опасни торнада" - рядко срещано и много опасно явление.

Силни и интензивни гръмотевични бури имаше между източните части на Тексас и Тенеси, съобщават американските медии.

