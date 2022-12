Платформата за онлайн търговия - Amazon, се срина и спря коледните покупки на хиляди британци, пише “Дейли Мейл”. Проблемите със сайта започнали около 12 часа на обяд и са засечени от Down Detector.

Според изданието са засегнати хиляди британци. Проблеми са установени както в сайта, така и в приложението на Amazon.

Проверка на “Дейли Мейл” показва, че след избор на няколко артикула, стъпката за финализиране на покупка от платформата е невъзможна заради “необичайно висок трафик на сайта”.

Разстроени купувачи започнаха дебат в Twitter.

Един от тях се обърна към компанията с въпроса: "Забравихте ли, че Коледа идва, или пак ще обвините COVID?".

@AmazonUK hey you guys own AWS and yet you can't seem to use your own platform to ramp up capacity on demand....instead wasting peoples time and not being able to process orders. Did everyone miss that Christmas was coming or are you still going to blame COVID?