Центърът на Букурещ се превърна в снимачна площадка за продукция на "Дисни". Екип на американската компания изцяло преобрази “Улицата на пощата” (Strada Postei) до сградата на Националния исторически музей в стария град, за да заснеме осемте епизода на телевизионния драматичен мини сериал “Ние бяхме късметлиите” (We were the lucky ones).

“Продукцията е базирана на бестселъра на Джорджия Хънтър за еврейско семейство, разделено в началото на Втората световна война, но решено да оцелее и да се събере отново. Действието се развива в полския град Радом, преди три поколения на фамилията Курц да бъдат пръснати в различни краища на света”, казват от снимачния екип за БТА.

Режисьор на филма е Томас Кейл, известен с постановки и мюзикъли на Бродуей. Главните роли се изпълняват от актьорите Робин Вайгерт и Лиор Ашкенази.

Най-голям интерес сред случайните минувачи предизвикаха пикап и "Плимът" модел 30-U от края на 20-те години на миналия век.

Първоначално „We Were The Lucky Ones“ ще бъде излъчен в САЩ и Латинска Америка.