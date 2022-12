Президентът на ФИФА Джани Инфантино потвърди, че през 2025-а година световното клубно първенство ще има нов облик. В надпреварата ще се включат цели 32 отбора и ще се провежда на четири години, както Световното първенство, пише gong.bg .

Плановете на ФИФА да реализира това разширено световно клубно първенство пропаднаха заради пандемията от коронавирус, а през последните седмици всички големи клубове отказаха предложението на Международната футболна федерация. Въпреки това Инфантино е категоричен, че това световно клубно ще стане факт, но чак през 2025-а година.

🎙️ “The 32-team tournament will go ahead, making it like a World Cup.”



FIFA president Gianni Infantino has announced the new Club World Cup competition will start in 2025 🏆🌎 pic.twitter.com/BE9V4k1xb7