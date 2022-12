Китайски учени от университета в Чжъцзян създадоха безпилотен летателен апарат за оказване на неотложна медицинска помощ, съобщи ТАСС, позовавайки се на агенция Sinhua.

Новата машина е в състояние да доставя и поставя автоматично пластири и микроигли. Безопасността и ефективността на изобретението беше демонстврирана с опитно животно - прасе, в състояние на тежка хипогликемия. Учените са успели дистанционно да поставят необходимия глюкагон.

