Два хеликоптера се сблъскаха във въздуха, в резултат на което загинаха четирима души в австралийската туристическа дестинация Голд Коуст, съобщиха официални лица. Други трима души са в критично състояние, съобщиха от полицията.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Според снимки, които показа обществената телевизия ABC, единият хеликоптер е преобърнат на пясъка на няколко метра от брега. Другият хеликоптер изглежда до голяма степен непокътнат на мястото на инцидента, което се намира в близост до популярния морски тематичен парк "Морски свят".

WATCH: #BNNAustralia Reports



A midair collision between two helicopters near the popular tourist strip of Main Beach on the #GoldCoast, south of #Brisbane, killed four people and critically injured three others on Monday at 2 p.m., according to authorities in #Australia. pic.twitter.com/JktZGolCyM