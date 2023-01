Трима души и домашно куче са загинали при ужасяващ пожар в хотел рано тази сутрин, съобщи "Мирър". Гостите са били евакуирани от хотел "Ню Каунти" в Пърт, Шотландия, когато алармата е била активирана около 5:00 ч. сутринта, а към мястото са се отправили аварийни екипи.

Полицията в Шотландия потвърди, че трима души и едно куче са загинали при трагедията тази сутрин, която предизвика съвместно разследване с шотландската пожарна и спасителна служба.

WATCH: #BNNUK Reports.



Three people were killed in an early morning fire at the New County Hotel.



At about 05:10 a.m., emergency services including 21 ambulance crews and nine fire trucks were dispatched to the New County Hotel on County Place. #UK #Perth #Fire #accident pic.twitter.com/JvPE5q2QJn