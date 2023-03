Кувейтската петролна компания обяви "извънредно положение" след разлив на нефт на сушата, инцидент, който активистите за опазване на околната среда определиха като "повтарящ се проблем" в богатата на енергия държава от Персийския залив, предаде АФП.

Извънредното положение е обявено след "изтичане на нефт в западната част на страната", се казва в изявление на държавната компания, като видео, публикувано от кувейтски медии, показва изригваща тръба, заобиколена от голямо петно нефт.

"Няма пострадали в резултат на теча и производството не е засегнато", заяви говорителят на компанията Кусай Ал-Амер и добави, че не са докладвани токсични изпарения. След това допълни, че изтичането е станало "на сушата, но не в жилищен район".

Изпратени са екипи, които да установят източника на изтичане и да овладеят инцидента, каза Ал-Амер, като отказа да посочи точното място или размера на разлива.

Кувейтският вестник "Ал Рай" публикува в Тwitter видеоклип, на който се вижда тръба, изхвърляща големи количества петрол върху безплодна земя.

Кувейт е страна с голям добив на петрол, в която близо 90 % от държавните приходи идват от именно от тази индустрия.

