Принц Алберт и принцеса Шарлийн от Монако нарушиха мълчанието си на фона на слуховете, че се разделят след 12 години брак. Те официално отрекоха "злонамерените слухове", предаде "Дейли мейл".

45-годишната бивша плувкиня среща принца на спортно събитие през 2007 г. Двойката обяви годежа си през 2010 г.

Шарлийн не беше в Монако през по-голямата част от 2021 г. заради здравословни проблеми. Сега тя отново е поела кралските си задължения и има редица публични изяви.

Френското списание ROYAUTÉ твърди, че принцът и принцесата са в процес на раздяла. Слухът набра скорост, когато статията беше публикувана и в някои сайтове, което пък предизвика спекулации в социалните медии. Това наложи пресслужбата на двореца да направи официално изявление, в което отрича твърденията. Говорителят на кралския двор помоли да се не обръща внимание на въпросната статия, тъй като тя е "напълно неоснователна".

Кралската двойка се венча през юли 2011 г., а през 2014 г. се сдоби с две деца, вече 8-годишните близнаци принц Жак и принцеса Габриела.

Алберт има още две деца. Джазмин е дъщеря на принца и американката, агент на недвижими имоти Тамара Ротоло, а 18-годишният Александър Грималди-Косте е син на бившата стюардеса Никол Косте.

