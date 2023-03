Крал Чарлз и кралица Камила кацнаха в Германия на първото си държавно посещение - тридневна обиколка в страната, предадоха Дейли мейл и Standard.uk.

King Charles and Camilla, Queen Consort arrive in Berlin for first overseas state visit https://t.co/QadCt57lFc

Чарлз и Камила казаха в съвместно изявление, публикувано в официалния им акаунт в Twitter, че за тях е „голяма радост“ да могат да развият „дългогодишното приятелство" между двете нации.

🇬🇧🇩🇪 29 March: Flowers, smiles and waves from King Charles and Queen Camilla on arrive at BER airport, before departing for the Brandenburg Gate

📷 Odd Andersen/AFP, Jens Büttner/picture alliance, Maja Hitij pic.twitter.com/RJ4XtHrGYm