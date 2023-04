Куче от породата австралийска овчарка измина 241 километра по замръзналия лед на Берингово море, преди да се завърне при собствениците си в американския щат Аляска, предава БТА.

Собственичката на кучето Манди Айворигън живее в Гамбъл, щата Аляска. Миналия месец тя е била на посещение със семейството си в Савунга, по време на което австралийската овчарка на име Нанук и другото им семейно куче, наречено Старлайт, са изчезнали.

Няколко седмици по-късно Старлайт се връща при собствениците си, но без Нанук.

Около месец след изчезването на Нанук, жители на Уелс, на 241 километра североизточно от Савунга, публикуват снимки на изгубено куче онлайн.

„Баща ми ми изпрати съобщение, което гласи: „В Уелс има куче, което прилича на Нанук“, разказа Айворигън.

Тя дори активира повторно своя акаунт във "Фейсбук", за да провери дали наистина става дума за нейното куче.

„Нямам представа как се е озовал в Уелс. Може би ледът се е разместил, докато е ловувал“, каза Айворигън. „Почти съм сигурна, че е ял остатъци от тюлени или си е хванал тюлен. Вероятно също и птици. Той яде нашите местни храни. Умен е", допълни тя.

A lost dog took an epic trek across 150 miles of frozen sea ice — that included being bitten by a seal or polar bear —before he was safely returned to his home in Alaska. https://t.co/gMEtgr9ZQa