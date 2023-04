Експлозията на прототипа на космическия кораб Starship в четвъртък е станала по команда на служители на SpaceX поради проблеми с няколко системи за задвижване, съобщиха от компанията.

"Няколко двигателя отказаха по време на тестовия полет, имаше загуба на височина и начало на въртене. Беше дадена команда за прекратяване на (теста)", казва се в съобщението, публикувано на сайта на SpaceX. Отбелязва се, че площадката за изстрелване в Бока Чико (щата Тексас) е била освободена предварително, околността ще бъде затворена до петък.

По-рано в четвъртък SpaceX извърши първото тестово изстрелване на ракета носител, носеща прототип на космически кораб Starship. Ракетата, достигнала височина от 38 км, започна да се върти неконтролируемо около две минути и половина след изстрелването, след още една минута и половина последва експлозия.

Водещите директното изъчване на сайта на SpaceX отбелязаха по-рано, че тестовото изстрелване ще се счита за успешно, ако ракетата се издигне от стартовата площадка. Както се очаква, следващото стартиране може да се състои след няколко месеца.

