В центъра на Тел Авив се проведе поредната демонстрация срещу плановете на израелското правителство за съдебна реформа.

Противниците на законопроектът продължават да протестират в цялата страна, въпреки че министър-председателят Бенямин Нетаняху замрази спорната програма за реформи преди месец.

Десетки хиляди отново на протест срещу Нетаняху в Израел

"Историята е вперила поглед във вас", гласеше плакат, издигнат на митинга в Тел Авив, където демонстрантите запалиха сигнални ракети и развяха национални знамена в последната проява на политическо недоволство.

Last night in Jerusalem: The largest rally in the last 15 years in israel with over half a million conservatives without the funding of any tycoons such as Soros. And guess what? Apart from one conservative channel non of the media covered it for more than a few minutes. Why?… pic.twitter.com/P23Koxz3qY