Активисти попречиха на посланика на Русия в Полша да положи цветя пред съветския мемориал във Варшава днес, когато Русия отбелязва Деня на победата над Нацистка Германия във Втората световна война.

Събралите се пред мемориала активисти настояха посланикът да свали от ревера си Георгиевската лента, става ясно от публикувана в руските медии информация.

Няколко десетки активисти откриха художествена инсталация на входа, състояща се от стотици украински знамена и паметни кръстове за украинците, загинали по време на руската инвазия.

Инсталацията включваше и няколко макета на жилищни сгради, разрушени от руски обстрел в различни украински градове, съобщава АФП.

The #Russian Ambassador to #Poland failed to lay a wreath at the memorial in #Warsaw.



The citizens forced him to leave the place. pic.twitter.com/9c6yrf2uS9