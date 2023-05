Изтребител F-18 катастрофира по време на тренировъчен полет в Испания. Пилотът от 15-а ескадрила е успял да катапултира преди бойната машина да се разбие в района на военната база в Сарагоса.

F-18 fighter jet crashed in Spain



During a demonstration flight, "some problems" occurred in the plane.



The pilot managed to eject, his life was not in danger, but he was taken to the hospital with leg injuries.



It is reported that none of the people nearby were injured.