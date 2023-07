Емоционални, но развълнувани фенове от цял свят се стекоха на последния прощален концерт на Елтън Джон, с който се спуска завесата на повече от 50 години изпълнения на живо, предаде АФП.

76-годишният певец и автор на песни, сред чиито хитове са "Rocket Man", "Your Song" и "Candle In The Wind", изнесе последния концерт от прощалното си турне в шведската столица Стокхолм.

Елтън Джон приключва своята продължила десетилетия концертна кариера с глобално прощално турне.

През май той изнесе последните си концерти в Съединените щати, а миналия месец спусна завесата на легендарния ежегоден британски фестивал Гластънбъри.

Турнето "Farewell Yellow Brick Road" започна през 2018 г., но беше отлагано няколко пъти заради пандемията и травмата на бедрото, която Джон получи.