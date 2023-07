Броят на загиналите от масивно свлачище в индийския щат Махаращра скочи до 27 в неделя, като най-малко 50 души все още са в неизвестност, а спасителните екипи се борят под проливния дъжд, съобщиха официални лица.

Свлачището беше предизвикано от мусонни дъждове в четвъртък, връхлитайки село в област Райгад, хълмисто и гористо място на около 100 километра от Мумбай. Спешни екипи копаят за тела под насипите от пръст и развалини.

„Досега сме преброили 27 тела, и около 50 до 60 души все още са в неизвестност, но има множество предизвикателства за дейността на спасителите на мястото“, каза служителят Йогеш Мхасе пред AFP. Той уточни, че отдалеченото селце е на около пет километра от най-близкия път.

„Никаква тежка техника не може да стигне до този обект, имаме само малки машини, и по-голямата част от работата трябва да се извършва ръчно. Непрекъснатите проливни дъждове в региона също правят цялата операция много по-предизвикателна“, добави той.

Висшият областен служител каза, че не е оптимист за намирането на оцелели на четвъртия ден от спасителната операция. Местните медии съобщават, че цели семейства са загинали, докато други оцелели са единствените останали живи сред роднините си.

Индия е засегната от дъждове от началото на сезона на мусоните през юни, а наводнения и свлачища убиха десетки хора.