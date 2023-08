Марсоходът "Кюриосити" откри доказателство, че животът на Марс е бил възможен в далечното минало, съобщи Франс прес. Остатъци от кал показват, че е съществувал цикличен климат и редуване на сухи и влажни сезони.

Това означава, че средата е била подобна на тази на Земята.

New discovery alert: I've spotted evidence that Mars had wet-dry cycles that could have led to conditions for microscopic life to form!



More on the hexagonal shapes in these preserved mud cracks and what they tell my team: https://t.co/u83os6Jpoe pic.twitter.com/7hnles5yp6