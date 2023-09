Британската кралска прокуратура повдигна обвинение на петима български граждани в шпионаж в полза на Русия.

Би Би Си: Британската полиция задържа трима българи за шпионаж в полза на Русия (СНИМКА)

Трима мъже и две жени ще бъдат обвинени в "заговор за събиране на информация, предназначена да бъде пряко или косвено полезна на врага с цел да се навреди на сигурността и интересите на британската държава".

Петимата български граждани са задържани в Обединеното кралство през февруари, припомня пресслужбата на Кралската държавна прокуратура по наказателни въпроси.

Българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия, са пуснати под гаранция

⚖️ The CPS has authorised charges against five people suspected of spying for Russia.



Orlin Roussev, 45, Bizer Dzhambazov, 41, Katrin Ivanova, 31, Ivan Stoyanov, 31, and Vanya Gaberova, 29, will appear in court on 26th September.