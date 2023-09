Пробив в космоса – за първи път ще бъде изследван прах от астероида Бену, считан за най-опасния астероид в Слънчевата система. НАСА изстреля роботизираната мисия „Озирис-Рекс” преди 7 години, а преди малко повече от час - капсулата се приземи в щата Юта с ценен товар на борда.

Първата проба от астероид каца с парашут на Земята (ВИДЕО)

The SRC was landing in the dessert because a water landing had a to huge risk of a contamination of the asteroid samples.



